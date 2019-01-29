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Волкер обсудил с постпредом Украины при ООН миротворческую миссию на Донбассе

07:45, 29 января 2019
Политика
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Встреча состоялась в Нью-Йорке / Фото: ukraineun.org

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Об этом сообщается на сайте дипмиссии Украины. Отмечается, что встреча состоялась в Нью-Йорке. Речь шла о ситуации в Украине и развертывании на Донбассе международной операции ООН.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, стороны обсудили вопрос миротворческой миссии на Донбассе.

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Теги: #Ельченко#Волкер