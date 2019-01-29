Волкер обсудил с постпредом Украины при ООН миротворческую миссию на Донбассе

Речь шла о ситуации в Украине и развертывании на Донбассе международной операции ООН.

Специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер встретился с украинским постпредом при ООН Владимиром Ельченко.

Читайте такжеВойна на Донбассе должна быть и в дальнейшем центральной темой Совбеза ООН – глава МИД Польши

Об этом сообщается на сайте дипмиссии Украины. Отмечается, что встреча состоялась в Нью-Йорке. Речь шла о ситуации в Украине и развертывании на Донбассе международной операции ООН.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, стороны обсудили вопрос миротворческой миссии на Донбассе.