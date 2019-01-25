Недвижимость в Британии и миллионы на счетах: Зеленский показал свою декларацию

Из нематериальных активов у молодого политика есть патенты, знаки для товаров и услуг.

Шоумен Владимир Зеленский обнародовал свою декларацию за 2017 год. Это произошло после подачи им документов на регистрацию в президенты Украины.

Как сообщает ТСН, из недвижимости у Зеленского есть жилой дом площадью 353,5 кв. м, земельный участок 1200 кв.м в селе Иванковичи Васильковского района Киевской области, квартиры в Киеве площадью 254,5 кв. м, 198,6 кв. м, 131,9 кв. м, в Великобритании две квартиры площадью 91,9 кв. м, парковочные места. Жена Зеленского владеет квартирами и парковочным местом в Ялте, Киеве, нежилые помещения в Киеве. На третьих лиц зарегистрированы две киевские квартиры площадью 269,7 кв. м, парковочные места.

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Из транспортных средств Зеленский имеет автомобиль марки Land Rover 2016 года регистрации, а его жена Елена – авто марки Mercedes-Benz S 500 4 Matic 2014 года. Кроме того, на шоумена и его жену задекларированные часы марок Breguet, Tag Heuer, Roleх, Piaget, ювелирные изделия от Graff, Bovet, Breguet.

Семья Зеленских имеет долговые ценные бумаги, акции компании, которые прописаны на Кипре, Британских Виргинских Островах. Корпоративные права в компаниях "Кіноквартал", "Студия квартал-95", "Зелари фиш", "Продюсерский центр "Лига смеха", "Анимационная студия 95", "Квартал ТВ", "Инвест анима", "Гауди студио" и "Квартал-концерт" различной стоимостью.

Кроме того, в собственности Владимира Зеленского юридически оформленные фирмы с пропиской в Украине, Италии, Кипре, Белизе и Британских Виргинских островах.

Из нематериальных активов у молодого политика есть патенты, знаки для товаров и услуг.

Владимир Зеленский получил в 2017 году зарплату в размере 1 586 473 грн, гонорары и роялти в незначительных размерах, страховые выплаты в сумме 252 310 грн, доходы от предпринимательской деятельности в размере 4 347 019 грн, доход от предоставления имущества в аренду – 1 211 676 грн, проценты – 609 165 грн.

Средства, размещенные на счетах латвийской и украинской филиалов "Приватбанка", составляют 433 779 долл. и 64122 грн, банка OTP – 1 053 871 грн, 115 евро, 8608 долл., банка "Глобус" - 69102 грн. Наличности – 285000 долл., 50000 евро и 220000 грн.