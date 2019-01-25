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Российский политолог рассказал, когда Крым вернется в Украину

08:27, 25 января 2019
Политика
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Рассчитывать на юридические технологии возвращения Крыма Украине не стоит, считает политолог / Фото УНИАН

Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин во время чата на "Главреде".

"Потому что такое решение вызовет негативную реакцию большинства российского общества. Это заранее понятно, – пояснил он. – Крым может вернуться в состав Украины, когда и если произойдет очередной сеанс утраты федеральным центром контроля над регионами, как это было перед крушением Советского Союза. Да и то я не уверен, что Крым захочет возвращаться в состав Украины. Я думаю, что крымчане предпочли бы суверенное государство, промежуточное между Россией и Украиной".

Рассчитывать на юридические технологии возвращения Крыма Украине не стоит, потому что Россия уже нарушила юридические нормы и вряд ли есть смысл дальше пытаться вернуться в правовое поле, отметил эксперт.

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"Так что я думаю, что на многие годы, даже десятилетия вперед Крым так и будет оставаться де-факто непризнанным, а Россия будет его считать своим. И вряд ли кто-то до того, как российская государственность начнет разваливаться, вообще будет заниматься этим вопросом. Потому что, с точки зрения электоральной поддержки, это проигрышный вариант. Им займутся, только когда будет совсем край. Если он будет… Это далеко не факт, потому что в России рыночная экономика худо-бедно существует, соответственно, такого, как было на закате Советского Союза, ожидать не приходится", – пояснил политолог.

По его словам, Крым – это символическое приобретение.

"86% населения России поддерживали "Крым-наш", и это никуда не делось и не денется. А денется только тогда, когда россиянам уже просто станет не до чего, когда просто не будет еды. Только тогда россияне могут сказать: "Черт с ним, с Крымом. Пусть лучше Запад даст нам гуманитарную помощь, потому что в магазинах пусто, есть нечего". Так было в советские времена", – заявил Орешкин.

Он напомнил, что распад Советского Союза, согласно данным "Левада-центра", среди обеспокоенностей граждан занимал 6-7-е место, а на первом месте был товарный дефицит, на втором – недостаточность заработка, на третьем – безопасность и бандитизм. То есть далеко не в первую очередь люди расстраивались из-за того, что Советский Союз распался.

Так вот, до того момента, когда будет совсем не до патриотической риторики – а это бывает, когда жрать нечего – Крым будет оставаться российским. И ни один из новых российских политиков не рискнет подорвать свою электоральную поддержку такого рода шагами. Поэтому я думаю, что к вопросу Крыма нужно относиться философски. Если что-то и начнет меняться, то только тогда, когда начнет рассыпаться вся российская вертикаль, что рано или поздно произойдет, но до этого еще надо дожить", – резюмировал эксперт.

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Теги: #Крым