ДТП с сыном Луценко будет расследовать прокуратура Киева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель прокурора Киева Алексей Калина.

По его словам, ДТП произошло сегодня около 1.00 ночи в Киеве на улице Щербакова, в результате аварии 27-летний водитель автомобиля “Ланос” погиб.

Предварительно установлено, что погибший выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем, которым управлял сын Луценко.

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Также, по данным экспертов, в крови погибшего и в крови у А.Луценко не выявлено содержания алкоголя или наркотиков.

Как отметил Калина, по факту ДТП открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил управления транспортным средством, что привело к гибели одного или более человек).

Как сообщал УНИАН, сегодня утром Юрий Луценко сообщил журналистам, что его сын Александр сегодня ночью в Киеве попал в ДТП, в котором водитель другого автомобиля погиб.

«Должен сказать про плохую новость в своей жизни. Сегодня в 1 часу ночи мой сын был на грани выживания. Уехав от своих друзей из общежития, в него въехали, прямо в перед “Ланосом”. Сын выжил потому, что всегда пристегивается ремнем и подушками безопасности. Был на своей линии. И как свидетельствуют тесты, был в полной норме, трезвым, без никаких других замечаний”, - сказал Луценко.

Он также сообщил, что есть записи с видеокамер из соседних домов, которые сняли ДТП.

“К сожалению, человек, который летел по встречной полосе, и ударилась прямо в перед (автомобиля - УНИАН) сына, погиб. Такой же молодой человек, того же 1989 года. Сын, конечно, в полушоковом состоянии, но проведены все следственные действия, он сдал все необходимые анализы”, - подчеркнул депутат.

Отвечая на уточнение, известно ли, кем был погибший, Луценко отметил, что это - “работник МВД вне службы”.