СМИ: Меркель выдвинула Путину ультиматум и дала времени до среды

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников, пишет Украинская правда.

В случае же, если РФ не пойдет на уступки и заблокирует достижения соглашения, Меркель пообещала Путину дальнейшие санкции против российских компаний, которые будут включать, в частности, замораживание активов.

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Кроме того, санкции могут затронуть оборонный сектор и, возможно, финансовый сектор, отметил один из чиновников.

В то же время, как пишет издание, Ангела Меркель, которая на публике выступает против поставок оружия Украине, в частном порядке сказала Путину, что она не будет противостоять планам Барака Обамы в случае, если он решит поставлять Киеву летальное вооружение.

Вместе с тем, как сообщают американские чиновники, Обама решил повременить с решением до встречи с немецким канцлером в понедельник.

Как пишет американское издание, возможность поставки Украине оружия в случае провала переговоров "еще больше повысила ставки".

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко, Путин, Олланд и Меркель встретятся в Минске в среду 11 февраля.

Стороны также ожидают, что их усилия во время встречи в Минске приведут к немедленному и безусловному двустороннему прекращению огня.

Однако как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Говорит Москва», никто не может общаться с президентом РФ в ультимативной форме.

«Мы все уже рассказали о тоне переговоров. Никто никогда не общался и не сможет при всем желании с президентом общаться в ультимативном тоне»,- сказал Песков.