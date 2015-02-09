СМИ: Меркель выдвинула Путину ультиматум и дала времени до среды
Канцлер Германии Ангела Меркель дала президенту РФ Владимиру Путину время до среды, чтобы согласовать "дорожную карту" для завершения боевых действий на востоке Украины.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников, пишет Украинская правда.
В случае же, если РФ не пойдет на уступки и заблокирует достижения соглашения, Меркель пообещала Путину дальнейшие санкции против российских компаний, которые будут включать, в частности, замораживание активов.
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Кроме того, санкции могут затронуть оборонный сектор и, возможно, финансовый сектор, отметил один из чиновников.
В то же время, как пишет издание, Ангела Меркель, которая на публике выступает против поставок оружия Украине, в частном порядке сказала Путину, что она не будет противостоять планам Барака Обамы в случае, если он решит поставлять Киеву летальное вооружение.
Вместе с тем, как сообщают американские чиновники, Обама решил повременить с решением до встречи с немецким канцлером в понедельник.
Как пишет американское издание, возможность поставки Украине оружия в случае провала переговоров "еще больше повысила ставки".
Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко, Путин, Олланд и Меркель встретятся в Минске в среду 11 февраля.
Стороны также ожидают, что их усилия во время встречи в Минске приведут к немедленному и безусловному двустороннему прекращению огня.
Однако как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Говорит Москва», никто не может общаться с президентом РФ в ультимативной форме.
«Мы все уже рассказали о тоне переговоров. Никто никогда не общался и не сможет при всем желании с президентом общаться в ультимативном тоне»,- сказал Песков.