Стала известна дата оглашения судом приговора Януковичу

Прокуроры просят суд назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Оболонский районный суд Киева 24 января в 09:00 начнет оглашать приговор экс-президенту Виктору Януковичу по делу о государственной измене.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

«Оболонский районный суд. Киева сообщает, что 24 января 2019 года в 09:00 часов в помещении суда по адресу: г. Киев, вул. Маршала Тимошенко, 2-в зале судебных заседаний № 15 состоится оглашение приговора в уголовном производстве по обвинению Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины», - говорится в сообщении.

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Как известно, Януковича обвиняют в государственной измене, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальное судебное производство по делу Януковича.

Прокуроры просят суд назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.