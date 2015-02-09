Великобритания пока не будет поставлять Украине вооружение

По словам министра иностранных дел страны Филиппа Хэммонда, судя по текущей ситуации, поставки оружия не были бы правильным, передает DW.DE. "Нет никакого военного решения этого конфликта. Украинцы не могут победить российскую армию", - заявил Филип Хэммонд, отметив, что Великобритания может пересмотреть свою позицию в зависимости от развития ситуации.

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Британский министр подчеркнул, что нынешние мирные переговоры могут быть одним из последних шансов для России избежать дальнейших экономических убытков. "Ему надо будет отрегулировать поведение, чтобы учесть спад российской экономики", - сказал Филипп Хэммонд, имея в виду российского президента Владимира Путина. "Этот человек направил войска через международную границу и оккупировал территорию другого государства в ХХІ веке, ведя себя как тиран ХХ века. Цивилизованные страны так себя не ведут", - сказал он, добавив, что "мы не видим ни одной причины терпеть такое возмутительное и устаревшее поведение Кремля".

Филипп Хэммонд напомнил, что в Лондоне считают незаконной аннексию Крыма. Он отверг критическое замечание по поводу слишком незначительной роли британской дипломатии в посредничестве между Москвой и Киевом. Участие слишком многих сторон в переговорах с Кремлем является "бесполезным", пояснил министр.