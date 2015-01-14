Парламентский комитет по противодействию коррупции готовит отставку Яремы

18:15, 14 января 2015
Политика
4860 0
обновлено

Парламентский комитет по вопросам противодействия коррупции готовит проект постановления об отставке генерального прокурора Виталия Яремы.

Комитет по противодействию коррупции готовит отставку Яремы / фото УНИАН

Об этом в соцсети сообщил народный депутат Мустафа Найем. «Парламентский комитет по вопросам противодействия коррупции признал неудовлетворительной работу Генеральной прокуратуры. Секретариат комитета уже готовит проект постановления о выражении недоверия и отставке генерального прокурора Виталия Яремы»,– написал он.

Post by Mustafa Nayyem.

Народный депутат Егор Соболев добавил, что комитет заслушал информацию Генеральной прокуратуры о расследовании экономических преступлений во время президентства Виктора Януковича и террора во время Евромайдана.

Читайте такжеПрезидент заявил, что недоволен работой ГПУ

«Регистрируем проект решения парламента об отставке Виталия Яремы»,– написал он.

Post by Єгор Соболєв.

Народный депутат Игорь Луценко сообщил, что данное постановление может быть рассмотрено в Раде уже в пятницу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter