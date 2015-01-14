Парламентский комитет по противодействию коррупции готовит отставку Яремы

Об этом в соцсети сообщил народный депутат Мустафа Найем. «Парламентский комитет по вопросам противодействия коррупции признал неудовлетворительной работу Генеральной прокуратуры. Секретариат комитета уже готовит проект постановления о выражении недоверия и отставке генерального прокурора Виталия Яремы»,– написал он.

Народный депутат Егор Соболев добавил, что комитет заслушал информацию Генеральной прокуратуры о расследовании экономических преступлений во время президентства Виктора Януковича и террора во время Евромайдана.

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«Регистрируем проект решения парламента об отставке Виталия Яремы»,– написал он.

Народный депутат Игорь Луценко сообщил, что данное постановление может быть рассмотрено в Раде уже в пятницу.