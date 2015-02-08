У Порошенко уточнили условие проведения встречи 11 февраля в Минске

В Администрации президента уточнили, в каком случае состоится ранее анонсированная на 11 февраля встреча в Минске, сообщил в Facebook заместитель главы администрации Президента Украины Валерий Чалый, передает Новое время.

Чалый уточнил, что встреча станет возможной лишь в случае ее успешной подготовки:

"Договорились провести экспертные консультации в Берлине представителей МИД в понедельник и встречу Трехсторонней контактной группы во вторник при участии подписантов Минских договоренностей. И очень важно - если эта подготовка будет успешной, то в среду 11 февраля может состояться встреча в Нормандском формате в Минске", - написал Чалый.

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Ранее сообщалось, что лидеры ФРГ, Франции, РФ и Украины проведут в среду, 11 февраля, в Минске встречу для обсуждения урегулирования конфликта в Донбассе.