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Российский корабль начал слежку за входом эсминца США в Черное море

23:34, 19 января 2019
Политика
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За американским эсминцем будет следить корабль ЧФ РФ "Пытливый" / фото vestikavkaza.ru

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Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Национальный центр управления обороной Российской Федерации (НЦУО) Минобороны.

"Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия военно-морских сил США Donald Cook сразу после его вхождения в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "к непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый". Также за ним будут вести слежение с помощью электронных и технических средств флота.

Как сообщал УНИАН, ранее в Черное море направился американский эсминец USS Donald Cook (DDG-75). 

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Теги: #Черное море#американский эсминец#российский корабль