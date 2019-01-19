Российский корабль начал слежку за входом эсминца США в Черное море

Наблюдать за действиями американского военного корабля будет российский корабль "Пытливый".

Российские военные осуществляют слежение за эсминцем ВМС США Donald Cook.

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Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Национальный центр управления обороной Российской Федерации (НЦУО) Минобороны.

"Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия военно-морских сил США Donald Cook сразу после его вхождения в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "к непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый". Также за ним будут вести слежение с помощью электронных и технических средств флота.

Как сообщал УНИАН, ранее в Черное море направился американский эсминец USS Donald Cook (DDG-75).