Порошенко создал военно-гражданскую администрацию города Счастье

Также президент поручил командующему Объединенных сил и председателю Луганской областной государственной администрации принять меры, связанные с созданием военно-гражданской администрации Счастья.

Президент Петр Порошенко создал военно-гражданскую администрацию города Счастье Новоайдарского района Луганской области. Текст соответствующего указа №13/2019 обнародован на сайте главы государства. Читайте такжеСтороны ТКГ договорились провести аудит компании «Вода Донбасса» Также президент поручил командующему Объединенных сил, председателю Луганской областной государственной администрации принять, согласно закону Украины "О военно-гражданских администрациях", мероприятий, связанных с созданием военно-гражданской администрации. Указ вступает в силу со дня его опубликования. Как сообщал УНИАН, 17 января президент создал военно-гражданскую администрацию города Волноваха Донецкой области.

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