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Порошенко создал военно-гражданскую администрацию города Счастье

21:57, 18 января 2019
Политика
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Указ президента вступает в силу со дня его опубликования / фото УНИАН

Текст соответствующего указа №13/2019 обнародован на сайте главы государства.

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Также президент поручил командующему Объединенных сил, председателю Луганской областной государственной администрации принять, согласно закону Украины "О военно-гражданских администрациях", мероприятий, связанных с созданием военно-гражданской администрации.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 17 января президент создал военно-гражданскую администрацию города Волноваха Донецкой области.

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Теги: #Счастье#Петр Порошенко