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Президент образовал военно-гражданскую администрацию города Волноваха

22:43, 17 января 2019
Политика
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Текст соответствующего указа обнародован на сайте главы государства / Фото: president.gov.ua

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Текст соответствующего указа обнародован на сайте главы государства.

Также президент поручил командующему Объединенными силами, председателю Донецкой областной государственной администрации принять, согласно закону Украины «О военно-гражданских администрациях», меры, связанные с образованием военно-гражданской администрации города Волноваха.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Теги: #Порошенко#Волноваха