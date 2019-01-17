Президент образовал военно-гражданскую администрацию города Волноваха

Также президент поручил командующему Объединенными силами и председателю Донецкой областной государственной администрации принять меры, связанные с образованием военно-гражданской администрации Волновахи.

Президент Петр Порошенко образовал военно-гражданскую администрацию города Волноваха Донецкой области. Читайте такжеПредседатель ОБСЕ во время визита в Москву поднимет вопрос развертывания реальной миротворческой миссии на Донбассе Текст соответствующего указа обнародован на сайте главы государства. Также президент поручил командующему Объединенными силами, председателю Донецкой областной государственной администрации принять, согласно закону Украины «О военно-гражданских администрациях», меры, связанные с образованием военно-гражданской администрации города Волноваха. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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