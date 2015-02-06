Байден: России не позволят перекроить карту Европы

Об этом он заявил в пятницу в Брюсселе во время встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Украина сейчас борется за собственное выживание. Россия продолжает эскалацию конфликта, посылая наемников и танки, мы видим поток зеленых человечков, современных, для спецопераций, солдат. Сейчас президент Путин продолжает призывать к новому мирному плану, когда войска в Украине. Он полностью игнорирует любые соглашения, которые его страна подписала в прошлом, а он подписал не так давно, включая в Минске. Мы должны стоять, мы, США и вся Европа, должны стоять в этот момент с Украиной", - заявил Байден.

Читайте такжеБайден заявил о возможности новых санкций против РоссииВице-президент США отметил, что Украина сейчас нуждается в финансовой помощи, потому что "они продолжают с реформами даже во время военного противостояния, они намерены продвигать реформы вперед". "Я был в Украине, я встречался с президентом и премьер-министром - они делают все, что в их силах, чтобы сохранять веру в обязательства, которые они дали. Сейчас - момент, когда Европа и США должны стоять вместе, стоять крепко. России не позволят перекроить карту Европы. Это то, что они сейчас делают", - сказал он.

Кроме того, Байден отметил, что Россия использует "новый инструмент агрессивной политики". "Они сделали оружием энергетику как инструмент внешней политики", - объяснил он.

Вице-президент заявил, что "нужно сделать больше" для помощи Украины.