Началось расширенное заседание при участии Порошенко, Меркель и Олланда

Как передает корреспондент УНИАН, заседание Порошенко начал со слов благодарности своим коллегам за их усилия по поиску путей деэскалации ситуации на востоке Украины.

Порошенко напомнил, что мир на Донбассе достичь очень просто: "Надо выполнять Минские договоренности".

Читайте такжеНачалась встреча Порошенко, Меркель и Олланда в формате "тет-а-тет"В частности он отметил необходимость установления устойчивого режима прекращения огня, закрытие государственной границы для иностранных войск и техники и восстановление контроля Украины над ним.

Подхода лидеров государств к прессе по итогам заседания не запланировано.