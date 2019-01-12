Денисова рассказала, что раненым украинским морякам в РФ не дают лекарств

Она добавила, что их в ближайшее время перевезут в СИЗО Лефортово, где, начиная с 15 января, будут судить моряков.

Раненым украинским морякам, которые были захвачены российской ФСБ в районе Керченского пролива, в изоляторе Матросская тишина с начала 2019 года еще ни разу не давали лекарств.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире телеканала Прямой.

"Сейчас есть уже информация от консулов, которые вчера посетили наших раненых. К сожалению, могу говорить о том, что с нового года никакие лекарства нашим раненым не предоставляются. Хотя они нуждаются еще в лечении, поддержке, реабилитации, действиях от врачей", - рассказала Денисова.

Она добавила, что их в ближайшее время перевезут в СИЗО Лефортово, где, начиная с 15 января, будут судить моряков.

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Омбудсмен также рассказала о состоянии украинцев в Матросской тишине: "Артеменко. Еще плохое движение левой руки. Опять сделали рентген. Там есть осколок, надо что-то делать, надо лечить, надо проводить реабилитацию".

У Андрея Эйдера, самого младшего моряка, по ее словам, возобновилось движение раненой ноги и он уже передвигается самостоятельно, но требует еще лечения.

У Василия Сороки еще плохо работает кисть.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинских кораблях, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащие. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московских следственных изоляторов "Лефортово" и "Матросская тишина".