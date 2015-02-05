Столтенберг призовет Лаврова повлиять на боевиков прекратить огонь

Об этом он сказал в четверг в Брюсселе на пресс-конференции в рамках заседания министров обороны НАТО, передает собственный корреспондент УНИАН. Как известно, Столтенберг планирует встречу с Лавровым во время Мюнхенской конференции.

"Я, конечно, повторю позицию НАТО, что мы призываем Россию уважать международное право и сделать все, что они могут, и использовать влияние на сепаратистов, чтобы они уважали прекращение огня. Важно продолжать акцентировать на этом", - сказал Столтенберг.

Читайте такжеПомощник Генсека НАТО: Альянс не участвует в АТО на Донбассе Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что Россия еще имеет влияние на сепаратистов, генсек Альянса заметил, что на востоке Украины "состоялось существенное увеличение количества тяжелого оборудования, которое было предоставлено Россией". "Мы также видели тренировку российских вооруженных сил, мы видели российские вооруженные силы в Украине. Я не могу предоставить конкретные цифры, но это подрывает Минские договоренности и позволяет сепаратистам вести атаки, что мы видели за последние дни и недели", - сказал Столтенберг.

Как сообщалось, Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку в Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.