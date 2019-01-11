ГПУ повесткой вызвала бывшего главу НБУ Арбузова на допрос 15 января
Генеральная прокуратура Украины повесткой вызвала бывшего председателя Национального банка Украины Сергея Арбузова на допрос 15 января.
Об этом говорится в повестке, размещенной на официальном сайте ГПУ.
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В частности, отмечается, что 15 января в 10:00 Арбузов должен явиться «к прокурору отдела организации процессуального руководства в перенятых уголовных производствах, совместных следственных групп управления правовой помощи и экстрадиции Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины А. Зюзю» на улицу Резницкую. В повестке сказано, что он приглашается «для участия в проведении следственных и процессуальных действий по уголовному производству №42015000000000915 от 18.05.2018 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины», то есть речь идет о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, если такие действия совершены в особо крупных размерах или организованной группой.
Ранее суд снял арест с дома и земельных участков отца экс-главы Национального банка и экс-вице-премьера Сергея Арбузова.