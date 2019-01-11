ГПУ повесткой вызвала бывшего главу НБУ Арбузова на допрос 15 января

В частности, речь идет о проведении следственных и процессуальных действий относительно присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.

Генеральная прокуратура Украины повесткой вызвала бывшего председателя Национального банка Украины Сергея Арбузова на допрос 15 января.

Об этом говорится в повестке, размещенной на официальном сайте ГПУ.

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В частности, отмечается, что 15 января в 10:00 Арбузов должен явиться «к прокурору отдела организации процессуального руководства в перенятых уголовных производствах, совместных следственных групп управления правовой помощи и экстрадиции Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины А. Зюзю» на улицу Резницкую. В повестке сказано, что он приглашается «для участия в проведении следственных и процессуальных действий по уголовному производству №42015000000000915 от 18.05.2018 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины», то есть речь идет о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, если такие действия совершены в особо крупных размерах или организованной группой.

Ранее суд снял арест с дома и земельных участков отца экс-главы Национального банка и экс-вице-премьера Сергея Арбузова.