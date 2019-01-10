Денисова вылетела в Одессу к родственникам пленных украинских моряков (фото)

Цель Денисовой - рассказать о проделанной работе.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова вылетела в Одессу к родственникам пленных украинских моряков.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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"Улетаю в Одессу, чтобы пообщаться с родственниками военнопленных украинских моряков. Хочу услышать родных, рассказать об уже проделанной работе", - написала Людмила Денисова.

Кроме того, она надеется, что услышит от родственников моряков о том, что, по их мнению, нужно в первую очередь делать для ускорения процесса возвращения пленных домой.

Напомним, утром 25 ноября при переходе из порта Одессы в порт Мариуполя украинских малых бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу" российский пограничный корабль "Дон" пошел на таран "Яны Капу". Оба корабля получили повреждения. Когда группа украинских кораблей начала движение на выход из Керченского пролива, корабли РФ стали их преследовать. Позже российская сторона открыла огонь на поражение и захватила украинские корабли.

Вскоре всех пленных моряков перевезли из СИЗО Симферополя в Москву. А в конце декабря 2018 года все задержанные украинские моряки признали себя военнопленными.