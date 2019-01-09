НАБУ проводит обыски в горсовете Белой Церкви

Следственные действия проводятся в рамках дела по факту приобретения горсоветом здания, по всей вероятности, по завышенной цене.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в городском совете Белой Церкви.

Об этом сообщается на странице Антикоррупционного бюро в социальной сети Facebook.

Читайте такжеНе прошло и полгода: Жебривский решил сложить полномочия аудитора НАБУ

«Детективы НАБУ сейчас проводят обыски в городском совете Белой Церкви (Киевская обл.)», - говорится в сообщении.

В НАБУ сообщили, что следственные действия проводятся под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в рамках расследования в уголовном производстве по факту приобретения горсоветом в 2018 году здания, по всей вероятности, по завышенной цене.