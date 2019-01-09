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НАБУ проводит обыски в горсовете Белой Церкви

14:37, 09 января 2019
Политика
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НАБУ проводит обыски в горсовете Белой Церкви / фото УНИАН

Об этом сообщается на странице Антикоррупционного бюро в социальной сети Facebook.

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«Детективы НАБУ сейчас проводят обыски в городском совете Белой Церкви (Киевская обл.)», - говорится в сообщении.

В НАБУ сообщили, что следственные действия проводятся под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в рамках расследования в уголовном производстве по факту приобретения горсоветом в 2018 году здания, по всей вероятности, по завышенной цене.

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Теги: #НАБУ#обыски#горсовет#Белая Церковь