Имеем право: как трудовым мигрантам, переселенцам и жителям ОРДЛО или Крыма проголосовать на президентских выборах

Наступил избирательный год. В марте мы будем выбирать президента, а осенью страну ждут парламентские выборы. При этом миллионы из нас в дни выборов будут далеко от места своей так называемой «прописки» в паспорте – или по прописке, но вдали от избирательных урн.

Во-первых, в стране сохраняется стабильная мобильность граждан из регионов в столицу (как и в других направлениях) на учебу или работу. А во-вторых, из-за военной агрессии России в 2014 году появилась отдельная категория граждан, которые физически не могут реализовать свое право голоса по месту регистрации – жители и вынужденные переселенцы из Крыма и Донбасса.

Стоит отметить, что все граждане Украины имеют законное право проголосовать на предстоящих выборах не по месту регистрации. Вы учитесь или работаете в другом городе, или путешествуете за границей (если речь идет не о России, конечно) – все равно сможете отдать «голос» за выбранного кандидата. Чтобы получить такую возможность, нужно пройти через процедуру временной смены места голосования без изменения избирательного адреса.

Однако не всем про это, в принципе, известно. А многие что-то слышали, но подробностей не знают. Также нередко подключается политическая инфантильность – избиратели оттягивают до последнего подачу заявления о смене места голосования в орган ведения Реестра избирателей – создаются очереди.

«Необходимо приложить больше усилий, чтобы очередей не было… Плюс, должна быть ответственность самих избирателей не затягивать процесс, не приходить в последний момент за пять дней до выборов», – подчеркивает аналитик гражданской сети «ОПОРА» Александр Клюжев.

Он вспоминает, что в 2014 году перед президентскими и парламентскими выборами в последние дни подачи заявлений были просто огромнейшие очереди. Часть из тех, кто ждал свой черед, не выдерживали и решали не подавать заявление. Просто уходили. При том, что сама процедура временной смены места голосования, по словам Клюжева, не сложная. Но ситуацию действительно омрачает низкий уровень информирования граждан о возможности ею воспользоваться. Аналитик считает, что со стороны государства никогда не было полноценной информационной кампании-разъяснения, что все граждане Украины могут голосовать, даже если проживают не по месту фактической прописки.

«К примеру, не было направленной информационной кампании для отдельных категорий граждан, тех же трудовых мигрантов. Мое предположение – уровень осведомленности о возможностях голосовать не по месту регистрации у них ниже, чем у избирателей среди внутренне перемещенных лиц», – рассуждает Клюжев.

Стоит отметить, что, по словам министра юстиции Павла Петренко, около 60% внутренне-перемещенных лиц не знают, каким образом реализовать свое право избирать там, где они сейчас живут. А среди граждан, которые сменили место жительства, но не изменили регистрацию – сорок семь процентов не знают, как проголосовать. «Действительно значительное количество граждан не имеют четкого понимания, как реализовать свое конституционное право на избрание Президента и Парламента», - подчеркнул он.

С целью исправить сложившуюся ситуацию, в конце прошлого года Министерство юстиции и Центральная избирательная комиссия запустили общенациональную просветительскую кампанию «Я имею право выбирать». Это проект о процедурах голосования на президентских и парламентских выборах в 2019 году, изменении места голосования без изменения регистрации и тому подобное (инициатива официально началась со стартом президентской кампании 31 декабря). Ожидается, что информационные материалы будут распространяться через социальные сети, печатные материалы – через систему бесплатной правовой помощи Минюста, органы местного самоуправления и органы государственной власти на местах. Еще одним крупным коммуникационным блоком станет проведение просветительских мероприятий с различными категориями украинцев.

По мнению руководителя Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, очень важно, чтобы подобные информационно-просветительские кампании были достаточно масштабными. И направленные, в частности, на молодого избирателя. «Избиратель стареет, и это не только украинская тенденция, она имеет место во всем мире. Помню, как в Великобритании много лет назад, чтобы заинтересовать молодых избирателей в качестве эксперимента ввели форму голосования с помощью SMS-сообщений. Думаю, и нам, чтобы заинтересовать избирателя нужны не просто видеоролики, плакаты, но и более разнообразные формы», – подчеркивает он.

Помимо заинтересованности избирателя, актуальным остается вопрос доступности голосования для всех граждан Украины. По словам секретаря ЦИК Натальи Бернацкой, в рамках Центральной избирательной комиссии ведутся дискуссии о том, как облегчить процедуру голосования для внутренне перемещенных лиц.

Перед президентскими выборами в 2014-м, когда после аннексии Крыма началась первая волна переселения, ЦИК упростил прохождение данной процедуры для крымчан. Всем гражданам с крымской пропиской разрешили поменять себе временное место голосования, не прилагая дополнительных подтверждающих документов – только паспорт и заявление. Выходцам из Донбасса аналогичную процедуру разрешили перед парламентскими выборами в 2014 году. Но сделано тогда это было единоразово.

В сентябре 2018 года еще старый состав Центральной избирательной комиссии распространил действующую для крымчан упрощенную норму по изменению временного места голосования на избирателей с регистрацией на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Разрешив, таким образом, украинцам с такими регистрациями менять место голосования на президентских и парламентских выборах без каких-либо подтверждающих документов – путем предъявления паспорта и подачи в отдел ведения Реестра избирателей соответствующего заявления.

Руководитель общественного холдинга «Группа влияния» Татьяна Дурнева подтверждает, что данная процедура теперь действительно максимально упрощена: пришел с оригиналом и копией паспорта, написал заявление, определил избирательный участок для голосования – все. «Однако мы рекомендуем переселенцам на всякий случай брать с собой в орган ведения Реестра избирателей справку переселенца (если она есть, не помешает). Вдруг будет какая-то заминка», – отмечает она.

Перестраховка, действительно, не повредит. Хотя бы потому, что перечень населенных пунктов, которые подпадают под упомянутое постановление ЦИК, должен устанавливаться указом Президента. А такого указа еще нет. «В Администрации Президента нам сказали, что указ отравлен на доработку в Минобороны, и по состоянию на 5 декабря 2018 в Генштабе ВСУ Украины продолжалась работа по согласованию положений указа президента», – говорит Татьяна Дурнева.

Так или иначе, эксперт убеждена, что активность участия в выборах переселенцев в этом году будет выше, чем на выборах 2014 года. В частности, потому, что сегодня больше внимания уделяется вопросу информирования граждан, как со стороны общественных организаций, так и госструктур. «И субъективно считаю, что переселенцы, ограниченные в избирательном праве на местных выборах (а это многих беспокоит), будут заинтересованы в возможности проголосовать на национальных выборах. Многие не хотели голосовать, находясь даже в комфортных условиях. Но люди начинают ценить свои права, когда они в них ограничены», – рассуждает Дурнева.

Схожего мнения придерживается аналитик гражданской сети «ОПОРА» Александр Клюжев. Эксперт обращает внимание, что в 2014 – году прошлых национальных выборов – активное приобщение к политическому и избирательному процессу для многих переселенцев не было приоритетом. Ведь, по сути, тогда люди только переезжали. «Но сейчас ситуация относительно стабилизировалась. Поэтому мой прогноз такой: большее количество граждан, в частности, внутренне перемещенных лиц воспользуется этой возможностью [отдать свой голос на выборах]», – отмечает он.

Глава Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин говорит, что, согласно прошлогоднему социальному опросу Международной фундации избирательных систем, около сорока восьми процентов переселенцев планируют участвовать в двух ближайших национальных выборах. Однако, по его мнению, реальная явка, вероятно, будет ниже. «Все-таки переселенцам немножко сложнее голосовать. Не все знают о процедурах, которые нужно пройти, куда нести заявление. Чтобы поднимать явку, нужно больше просветительской работы среди переселенцев. Это граждане Украины, и они должны принимать участвовать в выборах», – подчеркивает Калинин, добавляя, что ассоциация планирует выпустить отдельную информационную брошюру. Чтобы конкретно рассказать, куда и с какими документами идти.

А вот глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, несмотря на введенное упрощение процедуры временного изменения места голосования, не ожидает увеличения явки переселенцев на национальных выборах. «Любой дополнительный фильтр усложняет для избирателей возможность проголосовать. А это нужно не только прийти в воскресенье на избирательный участок, но и перед этим изменить свой адрес голосования, пойти в орган ведения Реестра избирателей, написать заявление», – рассуждает он.

Кошель отмечает, что в парламенте зарегистрирован законопроект №9218 «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине», который изменил бы постсоветский механизм регистрации. На сегодня гражданин, чтобы иметь регистрацию, должен либо владеть жильем, либо официально его арендовать. «А законопроектом предлагается регистрировать путем сообщения – это общепринятая практика во всем мире, в частности Германии, Канаде, других странах. Когда тебе не нужно разрешение владельца жилья, а ты можешь просто пойти и зарегистрироваться в органах местной власти», – объясняет эксперт.

«В случае принятия этого законопроекта через несколько лет мы вообще забудем о проблеме голосования внутренне перемещенных лиц, трудовых мигрантов, ряда других категорий граждан, как на местных выборах, так и на общенациональных, поскольку активность этих категорий граждан сегодня невысока», – резюмирует он.

Между тем, общественный холдинг «Группа влияния» сейчас активно проводит адвокационную кампанию «Каждый голос влияет» – в поддержку законопроекта №6240 «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно избирательных прав внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан)». Данный законопроект был зарегистрирован в парламенте еще весной 2017 года. Законопроект предлагает механизм смены избирательного адреса для переселенцев и других мобильных категорий граждан. Чтобы люди могли получить себе новый избирательный адрес по месту фактического проживания. Таким образом, могли реализовать свое право голоса на всех видах выборов без дополнительных процедур.

Возвращаясь к рассмотрению процедуры временного изменения места голосования, отметим, что ранее упомянутое постановление ЦИК касается также жителей временно оккупированной территории. То есть, они также смогут проголосовать на президентских и парламентских выборах по упрощенной процедуре временного изменения места голосования. И, по мнению Татьяны Дурневой, с точки зрения оценки государственной политики – это хороший жест в их сторону. «Это хороший признак того, что мы не забываем – там есть наши люди, граждане Украины. И мы пытаемся упростить процедуру их голосования и участия в выборе главы государства», – подчеркивает она.

Александр Клюжев также убежден, что для государства важно обеспечить право граждан попасть в список избирателей и проголосовать. «Это вопрос, фактически, не только этих конкретных людей, а вопрос определенной общей легитимности выборов. Государство должно создать условия, чтобы все его граждане были привлечены к голосованию. А воспользуются они этим правом или нет – это их собственное решение», – говорит аналитик.

При этом, Клюжев считает, что вопросы безопасности и логистики сделают невозможным массовое участие жителей временно оккупированных территорий в украинских выборах.

Схожего мнения придерживается руководитель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель: «Мы не должны ожидать чуда, что тысячи граждан будут пересекать линию разграничения один раз, чтобы поменять адрес. А второй – проголосовать. Ведь для многих граждан это связано с прямым риском для здоровья и, возможно, даже жизни». Поэтому Кошель призвал политиков не спекулировать темой возможности участия в выборах жителей ОРДЛО. Особенно во время парламентской кампании. «Так как именно желание кандидатов-мажоритарщиков «прописать» в своем округе определенное количество избирателей – это всегда спекулятивная тема. Но в отдельных моментах она может быть связано со значительным риском», – отмечает он.

«От себя лично я тоже призвал бы отдельные политические силы, которые любят, не разбираясь в деталях, манипулировать возможностью участия в общенациональных выборах жителей временно оккупированных территорий (на что они имеют все конституционные права) в качестве определенного политического раздражителя, воздержаться от этого. Потому что это не принесет им больших электоральных достижений, а негативно повлияет на общую оценку инклюзивности и соблюдения стандартов во время избирательного процесса», – добавляет аналитик «ОПОРЫ» Клюжев.

В свою очередь, руководитель Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин обращает внимание, что существует миф о переселенцах, поддерживающих пророссийские силы на национальных выборах. «Это неправда. Те же опросы показывают, что уровень доверия к считающемуся пророссийским кандидату Бойко – на уровне десяти процентов (чуть больше, чем сейчас по всей Украине). Говорить о том, что переселенцы будут поддерживать именно пророссийские силы, мы не можем. Люди, которые переехали, могли выбрать Россию, Белоруссию, Польшу, но выбрали Украину. Приехали сюда, имея проевропейские взгляды. Поэтому большинство будет поддерживать проукраинских политиков», – резюмирует он.

Таким образом, позитивные законодательные инициативы, которые бы позволили всем украинцам на всех видах выборов без дополнительных процедур реализовывать свое избирательное право, пока «зависли» в парламенте. И сегодня те из нас, кто живет не по «прописке», должны пройти через процедуру временной смены места голосования без изменения избирательного адреса, чтобы проголосовать.

Для этого нужно прийти в отдел ведения Реестра избирателей по месту вашего нахождения (полный перечень есть на сайте Государственного реестра избирателей) с паспортом, заявлением и документами, подтверждающими необходимость временной смены места голосования. Это может быть справка с работы или учебы, договор на аренду квартиры, даже путевка в санаторий подойдет. Если находитесь за границей, заявление подается в орган ведения Реестра избирателей при Министерстве иностранных дел Украины. Переселенцам достаточно паспорта с заявлением.

Прийти и изменить место голосования можно не ранее дня начала избирательного процесса и не позднее, чем за пять дней до голосования. В случае с предстоящими выборами президента – с 31 декабря по 25 марта. Чтобы избежать очередей, до последнего дня лучше не оттягивать.

Важно: удостоверение, которое выдается избирателю, действует только в день конкретных выборов. То есть, в случае второго тура на президентских выборах – процедуру нужно проходить заново. А для участия в парламентских выборах в октябре – обязательною.

Ирина Шевченко