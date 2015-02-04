МИД сегодня сообщит РФ, что с марта россияне смогут въехать в Украину только по загранпаспортами

Министерство иностранных дел Украины сегодня должно нотифицировать Российскую Федерацию по поводу решения правительства «Об остановке действия отдельных положений соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации».

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Кабмина премьер-министр Арсений Яценюк напомнил о решении правительства, согласно которому граждане РФ с 1 марта будут въезжать в Украину исключительно по загранпаспортам.

Яценюк сообщил, что сегодня МИД должно нотифицировать Россию о соответствующем решении.

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"Я так понимаю, что сегодня МИД должно нотифицировать Россию о принятом решении правительства об остановке действия положений между Украиной и РФ относительно передвижения по внутренним паспортам. Нотификация уже пошла или нет?", - спросил он у представительницы МИД.

"Соответствующие ноты готовы и сегодня будут переданы", - ответила она.

Как сообщал УНИАН, вчера, 3 февраля, Яценюк подписал постановление Кабинета министров от 30 января «Об остановке действия отдельных положений соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации», согласно которым граждане РФ с 1 марта будут въезжать в Украину исключительно по загранпаспортам.

В тот же день президент Украины Петр Порошенко заявил, что режим въезда в Украину для граждан РФ по загранпаспортам введен с целью безопасности.

Сегодня, 4 февраля, в МИД РФ заявили, что власти России не будут вводить для украинцев въезд по загранпаспортам.