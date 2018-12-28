цей матеріал доступний українською

В Кремле заявили, что не считают захваченных в Чёрном море украинских моряков военнопленными

11:59, 28 декабря 2018
Война
203 0
Дмитрий Песков / REUTERS

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя по просьбе УНИАН заявление моряков о том, что они являются военнопленными.

Читайте такжеАдвокат рассказал об условиях содержания в СИЗО пленного украинского моряка Лисового

«Военнопленных здесь не находится. Я не знаю, какие они давали показания, поскольку идет следствие. Мы не можем постоянно отслеживать, как идет следствие. Но я не могу согласиться с тем, что речь идет о военнопленных. Никаких военнопленных на территории Российской Федерации нет. Речь идет о деле, которое расследуется в связи с нарушением государственной границы Российской Федерации иностранными гражданами», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, по информации адвоката Николая Полозова, по состоянию на 27 декабря все 24 военнопленных украинских моряка заявили российскому следствию, что являются военнопленными.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Атака россиян в Азовском море
Теги: #Россия#моряки