В Одессе Саламатин вручил 190 семьям военнослужащих ордера на новые квартиры

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на торжественной церемонии по случаю передачи квартир в новом 10-этажном доме на улице Щорса, глава ВСУ отметил, что «в нынешнем году построено в 2 раза больше постоянного и ведомственного жилья по сравнению с 2011 годом, ведь в прошлом году было получено около сотни квартир для местных военнослужащих».

Министр также отметил, что до конца текущего года военнослужащие Одессы получат еще 61 квартиру, приобретенную по долевому участию Минобороны в строительстве жилья.

Д.Саламатин поздравил военнослужащих со сдачей ведомственного дома в эксплуатацию, которая была приурочена ко Дню Вооруженных Сил Украины, и совместно с семьями офицеров ознакомился с созданными условиями проживания.

По словам первого заместителя командующего Южного оперативного командования (ЮОК) Александра Розмазнина, стоимость только что заселенного дома достигает 80 млн грн, заложен он был еще в 2006 году и строился на средства ведомства подрядным обществом с ограниченной ответственностью «Юг-Укрстрой». До конца 2012 года планируется также ввести в эксплуатацию 72- и 24-квартирные жилые дома для военнослужащих ЮОК в Херсоне и в Белгород-Днестровском Одесской области.

Отвечая на вопросы журналистов относительно дальнейших перспектив жилищного строительства, генерал-майор А.Розмазнин сказал, что сейчас на улице Щорса строится также 142-квартирный дом для военнослужащих – на это выделено из госбюджета 3,5 млн грн, а также разработана проектно-сметная документация и подготовлен в Одессе участок под строительство еще двух 152- и 400-квартирных домов.

В то же время А.Розмазнин отметил, что более 2 тыс. 400 военнослужащих в настоящее время находятся в очереди на получение жилья, причем многие ожидают квартир около двух десятков лет.

Он выразил надежду, что значительная доля 4-миллиардных средств, предусмотренных в бюджете оборонного ведомства на 2013 год, будет вновь выделена на сооружение жилья для семей военнослужащих.

После церемонии заселения ведомственного дома министр обороны Д.Саламатин выступил на торжественном собрании военнослужащих ЮОК по случаю 21-й годовщины ВСУ, которое состоялось в Доме офицеров по ул. Пироговской, 7/9.

Он отметил, что «сейчас Вооруженные Силы Украины проходят непростой путь реформирования и развития. Новые подходы и решения руководства государства в сфере национальной безопасности, определенные внеблоковым статусом Украины, требуют дальнейшей оптимизации структуры армии, повышения степени ее готовности к выполнению возложенных задач».