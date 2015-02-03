Рада не поддержала расширение полномочий Нацсовета по телерадиовещанию

За законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления применения санкций к лицензиатам за нарушение законодательства о телевидении и радиовещании" (регистрационный номер 1889) проголосовали 189 (за необходимых 226 - УНИАН) из 301 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

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Лидер фракции "БПП" Юрий Луценко заявил о необходимости доработать данный законопроекта, чтобы парламент в ближайшее время смог предоставить больше полномочий Нацсовету для усиления санкций к лицензиатам за нарушение законодательства о телевидении и радиовещании.

Председатель Вверховной Рады Владимир Гройсман поручил фракциям коалиции наработать совместный законопроект, который поддержат все депутаты.

Законопроектом, предложенным народным депутатом Викторией Сюмар (фракция партии "Народный фронт"), предусматривалось внести изменения в закон "О телевидении и радиовещании". В соответствии с этими изменениями, не допускается использование телерадиоорганизаций для: "призывов к захвату государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины; призывов к агрессивной войне или к развязыванию военного конфликта, или их пропаганде; публичного оправдания преступлений национал-социализма, коммунизма, пропаганды неонацистской идеологии; призывов к геноциду; призывов к совершению террористических актов, содействию в их совершении, а также призывов к созданию террористических групп; разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижения национальной чести и достоинства, или оскорбления чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями".