Порошенко объяснил, почему Украина ввела новые правила въезда для россиян

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове на брифинге заявил президент Украины Петр Порошенко.

“Это мое поручение МИД. Оно выполнено. Это полное право суверенного государства в условиях, когда значительное количество разведчиков, значительное количество диверсантов, к сожалению, на нашу территорию попадают из Российской Федерации. Ужесточение режима вызвано исключительно беспокойством о безопасности Украины”, - объяснил президент.

Читайте такжеРоссия продолжит пускать украинцев по обычным паспортам, чтобы сорвать мобилизациюКак сообщал УНИАН, премьер-министр Арсений Яценюк подписал постановление Кабинета министров от 30 января «Об остановке действия отдельных положений соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации».

«Кабинет министров Украины постановляет: в соответствии со статьей 6 Соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации, совершенном 16 января 1997 г. в г. Москва, остановить с 1 марта 2015 г. действие пунктов 1 и 5 перечня документов граждан Российской Федерации для въезда, выезда, пребывания и перемещения по территории Украины, определенного дополнением 1 к соглашению, в части возможности граждан РФ въезжать, следовать транзитом, находиться и перемещаться по территории Украины на основании паспорта гражданина РФ или свидетельства о рождении (для детей в возрасте до 14 лет) с указанием принадлежности к гражданству Российской Федерации", - говорится в документе.