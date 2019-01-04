Спикером Палаты представителей Конгресса США стала "друг Украины" - Яценюк

Накануне спикером палаты представителей в американском конгрессе стала лидер Демократической партии США Нэнси Пелози.

Лидер политической партии "Народный фронт" Арсений Яценюк поздравил американского политика, друга Украины Нэнси Пелози с избранием на пост спикером Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов.

Об этом политик написал в своем Facebook.

"Поздравляю госпожу Нэнси Пелози, выдающегося американского политика и нашего надежного друга, с избранием спикером Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов. Это событие является заслуженным признанием национального и мирового авторитета госпожа Пелози - одного из выдающихся лидеров Демократической партии", - написал Яценюк.

Лидер НФ выразил искреннее восхищение "мудростью, принципиальной твердостью и моральной целостностью" Пелози.

"Во время нашей последней встречи в сентябре 2018 мы посвятили много времени разговоре о перспективах украинского-американского сотрудничества. Нас объединяет великая вера в успех нашего партнерства.Дай Бог удачи госпожа Пелози в воплощении ее важной миссии. Твердо полагаюсь на единство наших друзей, представителей Демократической и Республиканской партий, в деле поддержки Украины", - добавил Яценюк.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что лидер Демократической партии США Нэнси Пелози стала спикером палаты представителей в американском конгрессе.