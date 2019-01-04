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Польша предлагает расширить "нормандский формат" и назначить посла генсека ООН по Украине

09:35, 04 января 2019
Политика
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Чапутович считает, что Германия и Франция не представляют всю Европу в "нормандском формате" / фото УНИАН

Об этом пишет Европравда со ссылкой на Handelsblatt.

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"Я предлагаю назначить специального посланника Генерального секретаря ООН для Украины. Я думаю, что к так называемому нормандскому формату (Германия, Франция, Украина, Россия) должны присоединиться США и ЕС. Германия и Франция, возможно, считают, что они представляют Европу, но, по нашему мнению, это не так", - убежден Чапутович.

"Нас могут представлять только европейские учреждения, в этом случае Верховный представитель (ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности. - Ред.), А не другие страны", - отметил дипломат.

Ранее в Германии анонсировали возобновление диалога в "нормандском формате" в январе на уровне советников лидеров стран. Последняя встреча в таком формате состоялась 11 декабря.

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Теги: #Украина#Польща#нормандский формат#Яцек Чапутович