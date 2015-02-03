Россия из-за санкций не позволит миссии ПАСЕ посетить Савченко

Председатель международного комитета Госдумы Алексей Пушков заявил, что Москва будет поддерживать контакты только с теми странами-членами Ассамблеи, которые голосовали против антироссийских санкций, говорится в сюжете ТСН.

Отношения с Парламентской Ассамблеей Совета Европы Россия прерывает до конца года, в ответ на то, что та лишила ее права голоса за агрессию в Украине.

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Поэтому ПАСЕ отказано и в намерении встретиться с заключенной украинской летчицей, и в возможности проверить соблюдение прав человека в Крыму.

Напомним, ПАСЕ в своей последней резолюции призвала Россию освободить Савченко течение 24 часов.