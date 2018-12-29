Президент подписал закон о прилегающей зоне Украины

Закон направлен на предотвращение контрабанды и нелегального захода судов в закрытые порты Крыма.

Президент Петр Порошенко подписал закон «О прилегающей зоне Украины», принятый Верховной Радой Украины 6 декабря 2018 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, целью закона является гармонизация морского законодательства Украины с законодательством других причерноморских государств и других государств-участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Также закон направлен на предотвращение осуществления контрабандных операций и нелегального захода судов в закрытые порты временно оккупированных территорий Украины.

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Согласно закону, прилегающая зона – это зона открытого моря, которая прилегает к территориальному морю Украины и внешняя граница которого находится на расстоянии не больше 24 морских миль, отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины.

В своей прилежащей зоне Украина осуществляет контроль, необходимый с целью предотвращения нарушений таможенного, фискального (налогового), иммиграционного (миграционного), санитарного законодательства Украины в пределах территории Украины, включая ее внутренние воды или территориальное море.

Контроль осуществляется с целью привлечения к ответственности за нарушение законодательства Украины, совершенного в пределах территории Украины, включая ее внутренние воды или территориальное море.

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Также с целью предотвращения нарушением законодательства Украины, или привлечения к ответственности за его нарушения, уполномоченный орган, который обеспечивает неприкосновенность государственной границы и охрану суверенных прав Украины в ее прилежащей и исключительной (морской) экономической зонах может останавливать судна; осматривать их; задерживать или арестовывать судна и/или членов их экипажа, за исключением военных кораблей и других государственных судов, используемых в некоммерческих целях.

Согласно закону, если судно нарушило законодательство Украины и делает попытку исчезнуть, уполномоченный орган имеет право преследовать такое судно по горячим следам с целью его задержания и привлечения к ответственности в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Право преследования прекращается, как только преследуемое судно войдет в территориальное море государства, под флагом которого плавает судно или любого третьего государства.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.