Итальянская компания в обход санкций продала оборудование в Крым - СМИ

Поставки оборудования в аннексированный Крым являются нарушением европейского законодательства.

В итальянской компании Bertolaso подтвердили факт поставки оборудования для нового завода агрофирмы "Золотая Балка" в аннексированном Россией Крыму.

Об этом 21 декабря сообщила корреспондент Наталья Кудрик, пишут Крым.Реалии.

Представитель коммерческого отдела компании Bertolaso Лука Карасси рассказал, что два месяца назад компания доставила фирме "Золотая Балка" для завода в Севастополе машину для мойки, наполнения и закупоривания бутылок. Торговый контракт, по словам Карасси, подписали с фирмой "Золотая Балка" и с одним из двух владельцев предприятия.

"Контракт подписан с Россией, агрофирма "Золотая Балка" – Россия, но мы знали, что наш товар был предназначен для установки на крымском предприятии. Сначала заказ был оформлен с "Золотой Балкой" с офисом в Крыму, потом адрес фирмы поменялся, и по просьбе клиента окончательный контракт о продаже подписали с Россией", - сказал Карасси.

При этом он добавил, что предполагает, что компания "имела дело напрямую с россиянами".

"Все законно, ничего подозрительного мы не видим. Мы продаем машинное оборудование разным клиентам, а где они его устанавливают - нас не интересует. Мы рассматриваем Крым как благоприятный регион для ведения бизнеса с большим потенциалом для развития. Если вы спрашиваете о санкциях и моральной стороне вопроса, я заканчиваю разговор", - отметил представитель коммерческого отдела итальянской компании.

Остальные итальянские компании, которые, как утверждают представители завода агрофирмы "Золотая Балка", тоже поставляли крымскому предприятию оборудование, подробно не комментировали ситуацию.

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Компания Gortani в телефонном разговоре опровергла факт сотрудничества с крымским заводом, хотя ее символ и телефонный контакт видны на видеопрезентации "Золотой Балки". В то же время компании Innotec или Robino&Galandrino не подтвердили и не опровергли информацию о сделке с крымским предприятием.

Посольство Украины в Риме считает, что поставки оборудования в аннексированный Крым являются нарушением европейского законодательства. Как сообщили в посольстве, Украина вместе с европейскими партнерами будет реагировать на эти факты. Украинские дипломаты отслеживают такие нарушения и уже направили четырем упомянутым компаниям запросы с просьбами объяснить возможное сотрудничество с фирмой "Золотая балка", но ответов пока нет.

В Министерство иностранных дел Италии направили вербальную ноту с просьбой принять меры для предотвращения нарушения итальянскими компаниями санкционного режима Евросоюза. Официальной реакции Италии пока не последовало.

Запуск нового завода агрофирмы "Золотая Балка" состоялся в Севастополе 12 декабря. Как утверждают представители предприятия, на завод установили итальянское оборудование фирм Bertolaso, Innotec, Robino&Galandrino, Gortani и другие.

Ранее сообщалось, что петербургская компания «Южный проект», которая является структурой банка «Россия», приобрела 100% акций «национализированного» крымского завода шампанских вин «Новый свет» за 1,5 миллиарда рублей (более 700 млн грн – ред).