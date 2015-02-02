В Украине будет создан портал для петиций граждан

Об этом заявил президент Петр Порошенко. Он подчеркнул, что при внедрении электронного управления необходимо сделать прорыв в этом вопросе.

«Выходим сегодня на создание портала для петиций граждан. Это распространенная в демократических странах и достаточно эффективная технология коллективного влияния граждан на власть», – подчеркнул Порошенко. Украинская модель петиции была заимствована из британского, немецкого и американского опыта. «Голос одного человека власть может и не услышать, а петиция – это уже мощный хор», – подчеркнул президент.

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«Если ты по электронной почте обратился, то обращение здесь же попадает в учет, и соответствующая система должна в ограниченный срок дать ответ по существу. Уверен, что скоро будет возможность написать прямо из дома, и такое электронное обращение будет иметь силу и статус вашего официального обращения, как настоящее бумажное обращение», – сказал президент.

Глава государства напомнил, что во время Революции достоинства украинцы почувствовали эффективность такого механизма, когда по нескольким вопросам были зарегистрированы петиции на сайте Белого Дома, некоторые набрали больше 100 тыс. подписей.

Глава государства отметил, что в целом проект «Цифровая Украина» предусматривает беспрецедентную открытость электронных данных, связанных с работой органов власти, публичных финансов, государственных реестров, государственных закупок, статистических данных.