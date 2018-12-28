До президентских выборов в Украине обмен Сущенко невозможен - адвокат

По его мнению, уже после выборов процесс переговоров об обмене "с неизбежностью интенсифицируется".

Защитник незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин считает, что до президентских выборов в Украине обмен Сущенко невозможен.

Такое мнение он выразил в комментарии УНИАН.

На вопрос, возможен ли, по его мнению, обмен Сущенко до президентских выборов в Украине, Фейгин ответил: "Нет, до президентских невозможен".

При этом на вопрос о том, что ранее Фейгин не исключал, что Сущенко может написать прошение о помиловании, и идет ли сейчас об этом речь, он ответил, что прошение журналист будет подавать "только после прямого указания президента Украины". "Сам - нет", - добавил защитник.

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По мнению Фейгина, сразу после президентских выборов процесс переговоров об обмене "с неизбежностью интенсифицируется". "Но многое будет зависеть от исхода выборов", - отметил он.

На вопрос, когда у Фейгина планируется встреча с Сущенко, защитник ответил, что во второй половине января.

Справка УНИАН. ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента "Укринформа" Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, и обвинила в шпионаже.

4 июня 2018 года Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ признал этот приговор законным.

В начале ноября Сущенко этапировали в колонию №11 (деревня Утробино под Кирово-Чепецком Кировской области РФ).