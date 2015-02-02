Айдаровцы в зоне АТО возмущены пикетом под Минобороны - пресс-служба ведомства (видео)

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

На сайте Минобороны размещено видео, где бойцы «Айдара» в зоне АТО говорят, что пикетичики под зданием Минобороны не имеют отношения к «Айдару» и идут «на поводу у политических сил».

Также в пресс-службе напомнили, что никто не собирается расформировывать батальон, как об этом говорят пикетчики под МО.

Читайте также"Айдар" пообещали не расформировывать, но бойцы митингуют под воротами Минобороны

«Организационные изменения, которые сейчас происходят в батальоне обороны «Айдар», никоим образом не будут касаться личного состава подразделения. Изменения будут касаться лишь перерегистрации номера воинской части и замены печати. Это предпринимается, чтобы сделать невозможными злоупотребления с печатью и документами, которые были раньше утрачены и могут стать инструментом в махинациях отдельных личностей», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 февраля, около 300 человек, среди которых люди в военном камуфляже с нашивками батальона Минобороны «Айдар», пришли под стены Министерства обороны и требуют не расформировывать батальон.

Участники акции зажгли шины возле центрального входа в помещение Минобороны и били палками по металлическим бочкам. Транспортное движение по Воздухофлотскому проспекту было перекрыто.

Раньше ряд СМИ сообщили, что якобы добровольческий батальон «Айдар» намерены расформировать.

В то же время 30 января в Минобороны заявили, что организационные изменения, которые происходят в батальоне «Айдар», никоим образом не будут касаться личного состава подразделения.

Видео Министерства обороны