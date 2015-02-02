Ярема уверяет, что все имущество Януковича и Ко арестовали

Генеральный прокурор Виталий Ярема заверяет, что арестовано все имущество бывших высодолжностных лиц, принадлежность которого к ним удалось установить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

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«Все имущество, о котором известно следствию, которое принадлежит прежнему высшему руководству государства (а их 29 человек), на него наложен арест», - заявил Ярема.

При этом он заверил, что как только появляется информация о якобы выявлении нового имущества, она проверяется.

Как сообщалось, сегодня, в частности, появилась информация, что сын бывшего генпрокурора Виктора Пшонки Артем Пшонка в сентябре 2014 года продал квартиру в доме по улице Владимирская, 49-а.

В частности, по данным «Наших грошей», трехкомнатная квартира общей площадью 158,6 квадратных метров, которая принадлежала Артему Пшонке, было переоформлена на Романа Викторовича Кутового. Как свидетельствует информация из госреестра, никакие обременения на квартиру не налагались.

Кроме того, отмечалось, что на сегодняшний день роскошное имение Виктора Пшонки в селе Гореничи возле Киева не находится под арестом. Этот дом был зарегистрирован на Ирину Плетнёву. Она была акционеркой ПАО «Банк Первый», который связывали с Пшонкой.

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Виктор и Артем Пшонки исчезли во время Евромайдана и находятся в розыске.

На момент продажи квартиры против Артема Пшонки и его отца в Украине уже было возбуждено ряд уголовных производств, пишет издание.

Виктора и Артема Пшонку подозревают в разворовывании свыше 68 млн грн при строительстве здания Генпрокуратуры.