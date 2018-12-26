Порошенко о военном положении: к сожалению, не удалось вернуть пленных моряков

Он передал пленным украинцам слова поддержки от себя и членов СНБО и заверил, что Украина будет делать все возможное для их освобождения.

Президент Петр Порошенко отметил, что в течение военного положения не удалось, в частности, освободить захваченных россиянами украинских моряков.

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Об этом он сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). "К сожалению, не все удалось (в течение военного положения – ред.). Прежде всего, не удалось вернуть домой 24 моряка ВМС Украины", – сказал Порошенко.

Он передал пленным украинцам слова поддержки от себя и членов СНБО и заверил, что Украина будет делать все возможное для их освобождения. "Украина сегодня с вами, ребята. И очень важно, что 22 из вас четко заявили, что они военнопленные", – подчеркнул президент.

Он заверил, что "Россия совершила акт агрессии и будет за это отвечать".

"И мы сделаем все возможное, чтобы вы (захваченные моряки – ред.) быстрее оказались в Украине, дома. Это слова поддержки и членам ваших семей, я встречался с вами, и низкий поклон и большая благодарность вам за такую мужественную и патриотическую позицию", – добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные судна и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 22 моряками и 2 сотрудникам СБУ.

СБУ и военная прокуратура объявили подозрения пограничникам ФСБ России и военнослужащим Вооруженных сил РФ, которые совершили нападение на украинских моряков.