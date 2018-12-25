Это как пьяница и борьба с алкоголем: эксперт объяснил, почему РПЦ и вера – "несовместимые вещи"

Медиаэксперт считает, что РПЦ и УПЦ МП виновны в разжигании межнациональной розни.

Русская православная церковь не отвечает религиозным канонам и участвует в разжигании межнациональной розни и в продвижении "русского мира".

Об этом в эфире "Прямого" заявил медиаэксперт, политический эксперт Александр Харебин.

Читайте такжеВ Совфеде РФ возмутились использованием лозунга «Слава Украине» украинскими священниками

"Выясняется, что РПЦ, которая находится в Российской Федерации, не имеет так называемого "томоса" и является неканонической церковью. Украина 6 января, дай Бог, его получит. Мы все, наверное, люди, которые помнят фильм "Иван Васильевич меняет профессию", когда кричали "царь ненастоящий", - я люблю повторять фразу "Кирилл ненастоящий". То есть фактически люди, которые молились в РПЦ и УПЦ МП, ходили в церковь, которая не соответствует религиозным канонам", - отметил эксперт.

Он также отметил роль РПЦ и УПЦ МП в разжигании межнациональной розни и в продвижении "русского мира", а в некоторых случаях и прямой поддержке вооруженных бандформирований на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"РПЦ и вера - это то же самое, что алкоголик и пропаганда о борьбе с алкоголизмом. То есть, это абсолютно несовместимые вещи", - убежден Харебин.