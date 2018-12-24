Лавров рассказал, какую власть Россия хочет видеть в Украине

Глава МИДа заверяет, Россия «односторонних действий по сворачиванию отношений с Украиной не предпринимала и предпринимать не собирается».

Министр иностранных дел заявляет, что Россия ожидает прихода к власти в Украине «адекватных» политиков, готовых «к конструктивному диалогу и с ответственным восприятием реальности».

Как передает собственный кореспондент УНИАН в РФ, об этом сообщает пресс-служба российского МИДа.

«Хотелось бы надеяться, что в Киеве рано или поздно к власти придут адекватные люди, способные к конструктивному диалогу и с ответственным восприятием реальности», - цитирует Лаврова пресс-служба ведомства.

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По его словам, Россия «односторонних действий по сворачиванию отношений с Украиной не предпринимала и предпринимать не собирается».

«Наоборот, выступаем за сохранение и создание условий для возрождения многоплановых связей и контактов», - заверил глава МИД.

При этом Лавров не стал комментировать персоналии «основных кандидатов на пост президента» Украины, к»оторые внушают надежду на улучшение отношений»» между Москвой и Киевом.

«Но нас, разумеется, не может не беспокоить обстановка, в которой идет подготовка к этим выборам. В Украине уровень насаждаемой сверху русофобии просто зашкаливает. По сути, она стала частью государственной политики. А нынешние киевские власти руководствуются не столько интересами своей страны, сколько собственными амбициями, а также «рекомендациями», а порой – прямыми указаниями из других столиц», - считает глава российского МИДа.

Ранее глава МИД России Сергій Лавров заявлял, что Россия боится потерять отношения с Украиной, признав террористические организации "ЛНР" и "ДНР".