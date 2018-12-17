Боятся «потерять» Украину: Лавров объяснил, почему Россия не признает "ЛДНР"

По мнению министра иностранных дел РФ, в Украине «неонацистский» режим.

Россия, признав террористические организации «ЛНР» и «ДНР», боится потерять отношения с Украиной.

Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, почему Россия не признает «ДНР» и «ЛНР», передает ТАСС.

"Вы хотите признать «ЛНР» и «ДНР»? А дальше? Потерять всю остальную Украину, оставить ее «нацистам»?" - сказал он.

По мнению Лаврова, украинский режим имеет все черты «неонацистского».

"Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты «нацистского и неонацистского», воюют граждане Украины, которые живут на Донбассе", - сказал Лавров.

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Российский министр также уверен, что подавляющая часть украинского народа «желает» дружбы с Россией.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Верховная Рада приняла закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», внесенный президентом Украины.

Законом прекращается с 1 апреля 2019 года действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, заключенного 31 мая 1997 в Киеве и ратифицированного Верховной Радой 14 января 1998 года.

В законе указывается, что прекращение действия договора обусловлено вооруженной агрессией России против Украины, что является существенным нарушением этого договора.

Прекращение действия договора освобождает Украину от каких-либо обязательств по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате выполнения названного договора до прекращения его действия, согласно статье 70 Венской конвенции о праве международных договоров.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.