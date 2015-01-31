ОБСЕ: Обстрел мирных жителей в Донецке велся с северо-западного направления

Как сообщает пресс-служба ОБСЕ, около 12:30 наблюдатели прибыли на проспект Панфилова, 86 в Куйбышевском районе города, в 2 километрах от городского центра.

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Миссия ОБСЕ осмотрела территорию напротив отеля "Европа", в том месте, где произошел обстрел. С правой стороны отеля расположено здание, которое часто используется для распространения гуманитарной помощи от одного украинского частного фонда. В том месте наблюдатели увидели пятерых погибших гражданских лиц: трех мужчин и двух женщин.

Наблюдательная миссия не смогла обнаружить воронки на том месте, но зафиксировала, что снаряд взорвался, попав в дерево напротив отеля.

Затем наблюдатели отправились в другое место обстрела рядом с автобусной остановкой по улице Матросова, что тоже расположена в Куйбышевском районе примерно в 300 метрах от места предыдущего инцидента. На этом месте миссия обнаружила двух погибших гражданских мужчин.

Наблюдатели также осмотрели уничтоженный троллейбус и поврежденные электрические провода. Примерно в 30 метрах от троллейбуса наблюдатели осмотрели место, куда попал снаряд. Наблюдатели считают, что вероятнее всего, обстрел велся с северо-западного направления с артиллерийской установки 122-мм калибра.

В одной из ближайших больниц медицинские работники сообщили, что остальные 8 человек - 5 мужчин и 3 женщины - получили ранения во время указанных обстрелов. Шестеро из них получили ранения на проспекте Панфилова и двое - на улице Матросова. Трое человек получили серьезные повреждения, один из них находится в критическом состоянии.

В больнице наблюдатели ОБСЕ пообщались с женщиной, которая пострадала от обстрелов. Она сообщила, что обстрел произошел примерно в 12:20, и что она получила раны на шее от осколков.

Как сообщал УНИАН, заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой на брифинге в Киеве заявил, что украинская армия не причастна к гибели мирных жителей Донецка. Полевой отметил, что украинские военные никогда не вели и не ведут огонь по жилым районам.

30 января в Донецке боевики обстреляли мирных жителей, которые пришли получать гуманитарную помощь. 7 человек погибли, есть раненые.