Это будет "ядерный вариант": Волкер объяснил, почему сейчас нельзя отключать Россию от SWIFT

По его словам, отключение России от SWIFT повлияет на западные страны.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что пока нельзя использовать в качестве ограничительной меры отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей (SWIFT).

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Об этом Он сказал в интервью газете «День».

«Меня спросили о всевозможных вариантах санкций, включая SWIFT. И мой ответ был таков: это будет «ядерный вариант», потому что это не только повлияет на Россию, а также и на наших союзников. Поэтому их — такие санкции — нельзя исключать, но они не являются тем, что может быть использовано», - заявил Волкер.

«Что касается других вариантов санкций. Здесь существует много идей», - добавил Волкер.

«Но на этом этапе я считаю, что наиболее важным для США является четкое трансатлантическое единство и солидарность, поддержка Украины после недавнего российского нападения, безопасность Украины, территориальная целостность и суверенитет. Мы не хотим, чтобы США заходили слишком вперед, чтобы наши европейские союзники не рассматривали это как конфронтацию между США и Россией. Ведь это вовсе не так», - отметил спецпредставитель США.

«Речь идет о том, что Россия действует против Украины и Запада, США - против всех нас. И именно поэтому мы работаем тесно с нашими европейскими союзниками. В понедельник я был в Брюсселе, и именно по этой причине говорил с представителями НАТО и ЕС о координации нашего ответа», - отметил Волкер.