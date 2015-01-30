Евросоюз имеет несомненные доказательства участия РФ в конфликте на Донбассе - СМИ

Об этом сообщает польское агентство PAP со ссылкой на собственные источники, пишет Украинская правда по информации Gazeta Wyborcza.

Как отмечается, в начале встречи министров представитель Военного комитета ЕС привел доказательства участия России в конфликте.

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"Материалы, которые были представлены, ясно показывают, что действия сепаратистов поддерживаются Россией. Они показали, что недалеко от границы с Украиной есть крупная группировка российских войск. Согласно этим данным Россия вооружает и тренирует сепаратистов", - сообщил источник.

По его словам, доказательства, в том числе изображения, "не вызывают сомнений".

Источник также сообщил, что Греция в ходе встречи министров иностранных дел выступила против формулировки в итогах встречи, которая говорит, что ЕС будет принимать меры относительно дальнейших ограничительных мер против России.

Греки также хотели, чтобы новые персональные санкции касались только "лиц, находящихся на территории Украины", что означает, что они не будут охватывать граждан РФ.

В то же время, как отметил источник, Польша, а также Великобритания, Швеция, Дания, страны Балтии были против "слишком гибких формулировок" в выводах Совета ЕС по иностранным делам.

По его словам, компромиссный вариант предложили Франция и Германия.

Как сообщалось, на заседании министров иностранных дел ЕС решил продлить на шесть месяцев санкции в отношении России, которые были введены в марте прошлого года в связи с аннексией Крыма, а также расширить черный список лиц.