Коломойский о президентах: Ющенко был примером, а Янукович в конце все смазал

Наиболее образцовым президентом, как хранителя закона, Игорь Коломойский считает Ющенко, несмотря на то, что тот в конце своей службы потерял рейтинг.

Бизнесмен Игорь Коломойский с уважением относится к всеи украинским президентам, кроме действующего.

Об этом он рассказал в передаче "В гостях у Дмитрия Гордона", передает ТСН.

Коломойский поделился, что Кравчука уважает как основателя современного украинского государства, Кучму – как реформатора, который перевел государство с "социалистическо-плановой экономики в рыночную".

"Можно дискутировать, хорошо это или плохо, но я считаю, что это был выход в свободный мир. Он модернизировал страну и дал ей возможность стать нормальной, цивилизованной страной. Кучма, особенно первого срока, это был расцвет страны", - сказал бизнесмен.

Наиболее образцовым президентом, как хранителя закона, Коломойский считает Ющенко, несмотря на то, что тот в конце своей службы потерял рейтинг.

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"Ющенко – пример хорошего президента для Украины. Президент должен быть ограничен в своих деяниях, и он себя ограничивал, следовал Конституции, закону, и показывал, что в парламентско-президентской республике может быть достойным президентом, и никого не вызывать "на ковер", не устраивать "разгонов" на совещаниях и так далее. Он держал себя в рамках и не вышел за них. Это достойное поведение со знаком "плюс"", - считает Коломойский.

С Януковичем, делится бизнесмен, в течение его каденции имел уважительные отношения и не имел больших претензий, кроме последних его решений.

"К сожалению, все в конце смазал. А так был не худшим, и не лучшим. Да, были симпатии к определенным олигархам, продолжал олигархическую модель, но это в наших реалиях нормально. Петр Алексеевич продолжает это и ничего не меняет. Концовка была смазана, увы, и к сожалению мы оказались в этой ситуации", - поделился бизнесмен. Однако на вопрос, пожал бы руку Януковичу при встрече, если бы встретил в ближайшие 5-10 лет, ответил "лучше бы нам не встречаться".

О действующем президенте Коломойский высказывается отрицательно: "Самая большая его проблема, что он стал президентом и не перестал быть олигархом. Это проблема для страны. Сейчас он действует по принципу вынужденных решений. Я его считаю аморальным типом, что на таком посту он совершает такие действия, которые не соответствуют ни статусу, ни должности".

Напомним, украинский бизнесмен, бывший председатель Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский заявил, что "война испортила" его отношения с президентом Украины Петром Порошенко.