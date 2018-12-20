"Это политтехнология": эксперт дал оценку сегодняшней "пиар-драке" в Раде

По мнению политолога, драка была спровоцирована искусственно.

Драка, которая произошла 20 декабря в сессионном зале Верховной Рады после принятия закона о переименовании УПЦ МП - это политтехнология.

Читайте такжеМордобой в Раде: опубликованы фото массовой драки нардепов

Об этом заявил политолог Виктор Уколов, передает «Прямой».

"Эта драка, которая произошла в Верховной Раде, она была пиар-дракой, она была политтехнологией. Вадим Новинский и другая часть "Оппозиционного блока", которая с ним - проиграли фактически сегодня в Верховной Раде", - сказал он.

Уколов отметил, что был проголосован закон, который должен переименовать церковь. Соответственно имидж Вадима Новинского будет не того, кто проиграл, а того, кто пострадал. Люди любят тех, кто пострадал.

"Вдруг активизировалась другая часть "Оппозиционного блока", которая теперь называется "Новая оппозиция за жизнь". Активность Вадима Новинского оттенила их, а именно Юрия Бойко, Нестора Шуфрича, ту часть, которая объединилась с Вадимом Рабиновичем и Виктором Медведчуком. Поэтому они вызвали совершенно искусственную драку, то есть, они сорвали плакат, спровоцировав другую часть депутатов на них броситься. И теперь будут говорить не о Вадиме Новинском, который пострадал и проиграл в результате принятия этого закона, а про Юрия Бойко и Нестора Шуфрича", - добавил Уколов.