Мордобой в Раде: опубликованы фото массовой драки нардепов
14:59, 20 декабря 2018Политика
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В драке принимали участие депутаты от обеих фракций. Она длилась недолго.
В зале Верховной Рады в четверг, 20 декабря, произошла драка между депутатами "Оппозиционного блока" и "Народного фронта".
Фотокореспондет УНИАН показал кадры кулачного боя в стенах парламента.
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Это произошло из-за недовольства Нестора Шуфрича голосованием за закон о переименовании УПЦ МП, он подбежал к Парубию и начал возмущаться, после чего сорвал с трибуны плакат с Виктором Медведчуком.
К Шуфричу подбежали депутаты из фракции "Народный фронт", в частности Юрий Береза, и началась драка.
В стычке принимали участие депутаты от обеих фракций. Она длилась недолго.
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