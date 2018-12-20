Мордобой в Раде: опубликованы фото массовой драки нардепов

В драке принимали участие депутаты от обеих фракций. Она длилась недолго.

В зале Верховной Рады в четверг, 20 декабря, произошла драка между депутатами "Оппозиционного блока" и "Народного фронта".

Фотокореспондет УНИАН показал кадры кулачного боя в стенах парламента.

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Это произошло из-за недовольства Нестора Шуфрича голосованием за закон о переименовании УПЦ МП, он подбежал к Парубию и начал возмущаться, после чего сорвал с трибуны плакат с Виктором Медведчуком.

К Шуфричу подбежали депутаты из фракции "Народный фронт", в частности Юрий Береза, и началась драка.

В стычке принимали участие депутаты от обеих фракций. Она длилась недолго.