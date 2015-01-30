Порошенко и Меркель договорились встретиться в Мюнхене 6-8 февраля

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

"Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Президент Украины поблагодарил Меркель за консолидирующую роль Германии и ее правительства в поддержке Украины со стороны Евросоюза, что отражено в выводах Совета ЕС от 29 января", - говорится в сообщении.

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Порошенко и Меркель договорились провести совместную встречу во время конференции по безопасности, которая состоится в Мюнхене 6-8 февраля, с целью тесной координации дальнейших шагов, отмечает пресс-служба.