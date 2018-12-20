Кремль давно начал новую Холодную войну против США – экс-посол

Российская риторика - это риторика войны, подчеркивает директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст.

Москва уже более десяти лет ведет Холодную войну против Запада и США, считает экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст.

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Соответствующее заявление эксперт сделал в интервью еженедельнику «Новое время», отвечая на вопрос о ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности, а также возможности «второй Холодной войны».

«Если вы читаете российские газеты и журналы, смотрите российские телепрограммы, вы знаете, что Кремль ведет холодную войну против Запада, против США уже 12-14 лет. Их риторика — это риторика войны. Они описывают Запад, особенно Америку, в черных красках», - указал Хербст.

«И когда мы начинаем трезво, но точно говорить об их политике (политике России – ред.), они кричат, что мы начинаем холодную войну. Но на самом деле они сами ее давно начали. И они уже несколько лет нарушают Договор о ракетах малой и средней дальности. А когда мы говорим: “В результате вашего нарушения мы сами не должны соблюдать договор”, они говорят: “О, вы нарушаете договор!” Типичная кремлевская тактика», - заключил дипломат.

Напомним, договор о ликвидации ракет средней и малой дальности призван содействовать обороне США и их союзников. Он запрещает США и России хранить, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.

2 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия нарушает договор по РСМД, и в Альянсе знают о новой российской ракетной системе 9М729. В Евросоюзе считают, что этот договор имеет важное значение для европейской и глобальной безопасности, а потому предлагают США и РФ сохранить действие договора.

Как сообщал УНИАН, 20 октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из договора с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности. Он подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора.

4 декабря государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США выдвинули России 60-дневный ультиматум на восстановление выполнения Договора о ликвидации РСМД.

Читайте полное интервью Джона Хербста в свежем выпуске журнала «Новое время» (№47 (223).