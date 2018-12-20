Аналитик назвал самый большой успех и провал Украины в 2018 году

"Наша страна добилась триумфа в церковной сфере, фактически, начат демонтаж "русского мира", - рассказал эксперт.

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Тарас Чорновил считает, что в 2018 году самый большой успех Украины во внешней политике - сохранение и усиление на Западе политики санкций против России, а провалом является отсутствие алгоритма усиления отношений с Китаем.

Такое мнение он высказал во время чата на Главреде.

"В реальной внешней политике редко применяются категоричные формулировки. Но успехом этого года можно назвать сохранение и усиление политики санкций против РФ… Также углубление антипутинской коалиции", - отметил собеседник.

Также позитивным моментом, по мнению Чорновила, является американский фактор.

"Морально - большое достижение признания в США Голодомора геноцидом украинского народа. Это не мелочи!" - добавил экс-депутат.

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Чорновил подчеркнул, что это символика, на которой построены внешние отношения.

"Но самый невероятный триумф - это ситуация с Томосом и автокефалией. Для Украины - это вопрос даже не века, а тысячелетия. Для Москвы так же, но со знаком минус. Фактически, начат демонтаж "русского мира". И это, прежде всего, не гуманитарная, а международная политика, поскольку там было приложено больше всего усилий", - подчеркнул аналитик.

"Теперь о потерях, негативе, провалах. Объективно провалом еще долго будут завершаться все наши усилия остановить, сдержать «рашистских» агрессоров. Можно было сделать больше? При идеальной помощи Запада, возможно, что да. Но поддержка не всегда была такой единодушной и мощной, как хотелось", - сказал эксперт.

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"А самим? Ну просто вспомним соседей нацистской Германии с 1937 по 1940 год. У них тоже был провал внешней политики, но и шансов у них тогда не было. А мы до сих пор не упали, не исчезли, не сдались, не дали возможности безнаказанно начать наступательную операцию и еще и ощипываем российского двуглавого петуха-мутанта, аж пух летит. Поэтому здесь вопрос провала не совсем однозначный. У нас нет успеха в Венгрии, ухудшилась ситуация в ряде стран, как Австрия или Словакия, но это можно пересилить. Плохо, что задерживаемся с реакцией на изменения в Италии. А главное - до сих пор нет алгоритма усиления отношений с Китаем", - заявил собеседник.