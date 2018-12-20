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Порошенко уволил Богомолец с должности внештатного советника

07:39, 20 декабря 2018
Политика
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Богомолец уволен с должности внештатного советника президента / фото president.gov.ua

Соответствующий указ от 19 декабря опубликован на сайте президента.

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«Освободить Богомолец Ольгу Владимировну с должности советника президента Украины (вне штата)», – говорится в документе.

Ольга Богомолец является членом парламента от Блока Петра Порошенко.

В начале декабря она заявила о намерении баллотироваться на пост президента страны на следующих выборах в марте 2019 года.

Старт избирательной кампании назначен на 31 декабря. С этого дня начинается регистрация потенциальных кандидатов в ЦИК и предвыборная агитация.

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Теги: #Петр Порошенко