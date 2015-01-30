В Киеве СБУ задержала двух сотрудниц LifeNews и готовит их к депортации

Об этом УНИАН сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

“Я подтверждаю, что Службой безопасности задержаны две журналистки российского канала LifeNews, и решается вопрос об их депортации в Россию с последующим запрещением въезда в Украину в течение трех лет”, - сказал Лубкивский.

Читайте такжеГлавный редактор LifeNews цинично "пошутил" об Освенциме

По его словам, их деятельность не имеет ничего общего с журналистикой, а лишь направлена на дезинформацию.

Лубкивский отметил, что СБУ не борется с журналистами и журналистикой, а защищает интересы государства в условиях информационной войны, которую проводит по отношению к Украине Россия.

Лубкивский подчеркнул, что СБУ и в дальнейшем будет принимать адекватные меры для обеспечения информационной безопасности государства.