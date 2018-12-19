Еще один митрополит бывшей УПЦ МП объявил о переходе в новую церковь в Украине (видео)

По его словам, Вселенский патриарх подтвердил своей грамотой его сан и место служения.

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), который ранее был представителем УПЦ МП и участвовал в Объединительном соборе украинских православных церквей, заявил о переходе его прихода в новосозданную Православную церковь Украины.

Об этом он сообщил во время литургии в Спасо-Преображенском соборе Киева, трансляция которой велась на странице владыки в Facebook.

«Все мы стали свидетелями того события, которое называется собором Православной церкви Украины, состоявшимся в субботу 15 декабря, и на нашей украинской святой земле появилась единая каноническая Украинская православная церковь, которая отныне признана Вселенским патриархом», - сказал он.

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Митрополит отметил, что от Вселенского патриарха Варфоломея «мы также получили благословенную верительную грамоту, которой признается и наш сан, и наше служение, и место нашего служения, что бы ни говорили злые люди, которые не хотят, чтобы я был с вами, а вы со мной».

Он выразил благодарность приходскому совету за то, что «наш приход сохранился в единстве и идет прямым шагом к единству церковной нашей святой Украинской православной автокефальной апостольской киевской церкви».

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине. 6 января в Стамбуле он получит томос об автокефалии от Вселенского Патриарха Варфоломея.

17 декабря Синод бывшей УПЦ МП освободил от должностей священников, участвовавших в Объединительном соборе, в числе которых двое архиереев - митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий), а также митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).